Krieg in der Ukraine Tag 256: Klitschko warnt vor Blackout: "Putin will nur das Land - ohne uns" vor 3 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, spricht im TV davon, dass Russlands Präsident die Menschen in der Ukraine töten wolle, Putin wolle nur das Land.



