Geht auch ohne Neymar: Brasilien im Achtelfinale, Portugal dank Fernandes ebenso vor 8 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L├Ąnge: 01:06s - Ver├Âffentlicht: Wichtig am 9. WM-Tag in Doha: Portugal und Brasilien erreichen Achtelfinale. Und ein Flitzer mit Regenbogenfahne sorgt f├╝r Aufsehen.



