Konsequenzen aus WM-Debakel: Muss nach Bierhoff auch Flick gehen? vor 9 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LĂ€nge: 01:21s - Veröffentlicht: Eigentlich sollte in dieser Woche ein Krisengipfel zur Aufarbeitung der WM-Blamage in Katar zwischen der DFB-Spitze und Oliver Bierhoff sowie Bundestrainer Hansi Flick stattfinden. Doch Montagabend wurde der Vertrag von Bierhoff bereits aufgelöst. Wird jetzt auch Flick in die WĂŒste geschickt?