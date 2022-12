Holt Messi diesmal den Titel? Argentinien feiert Einzug ins WM-Finale vor 5 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:47s - Veröffentlicht: Im Halbfinale der Fifa-Fußball-WM in Katar hat Argentinien mit 3 zu 0 gegen Kroatien gewonnen. Nun ziehen die Himmelblauen ins Finale und müssen am Sonntag entweder gegen Titelverteidiger Frankreich oder gegen Marokko antreten. Wird Argentinien nach 36 Jahren wieder den Titel holen?



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen