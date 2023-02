Blitze, Regen und steigende Todeszahlen: Kein Durchatmen in Neuseeland nach Gabrielle vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L├Ąnge: 01:07s - Ver├Âffentlicht: Die Lage in Neuseeland ist weiter angespannt nachdem mindestens sechs Menschen im Zyklon Gabrielle ums Leben kamen. Im Norden regnet es seit Wochen, 4.400 Blitzeinschl├Ąge wurden registriert.



