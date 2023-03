Erdbeben am Hindukusch: Mindestens elf Tote in Pakistan und Afghanistan vor 7 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LÀnge: 01:10s - Veröffentlicht: Im Gebirge Hindukusch hat sich ein Erdbeben der StÀrke 6,8 ereignet. In Pakistan kamen neun, in Afghanistan zwei Menschen ums Leben.