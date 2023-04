"Marsch der Lebenden" - Ungarn erinnert an die Holocaustopfer vor 6 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LĂ€nge: 01:42s - Veröffentlicht: Mit dem Marsch im Zentrum Budapests erinnerten die Teilnehmer an die ungarischen Holocaust-Opfer, insbesondere an die Zwangsarbeiter in den NS-Konzentrationslagern. Auch viele Holocaust-Überlebende und "Gerechte unter den Völkern" nahmen daran teil.



