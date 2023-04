"Marsch der Lebenden": Israel gedenkt der Opfer des Holocaust vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L√§nge: 01:10s - Ver√∂ffentlicht: Zwei Minuten lang steht Israel am "Jom Ha-Schoah" still. Jedes Jahr erinnert das Land an dem nationalen Gedenktag an die sechs Millionen j√ľdischen Opfer der Nationalsozialisten. Unterdessen wiederholt Israels gr√∂√üter Feind seine Drohungen.