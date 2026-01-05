Irlands Zauberwort: Wie die „Paludikultur“ Moore und die Zukunft der Landwirte verändert „Landwirte können lernen, neue Einkommensquellen zu erschließen und gleichzeitig die Umweltverschmutzung zu bekämpfen.“ Douglas McMillan, Leiter des Programms Peatlands for Prosperity, erklärt, wie die Paludikultur emissionsintensive Torfgebiete in eine wirtschaftliche Chance verwandelt.

