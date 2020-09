23.09.2020 ( vor 5 Stunden )



Tesla kündigte auf seinem Batterie-Tag nicht die Revolution an - aber mehrere Evolutionen, die den Vorsprung der Amerikaner zementieren dürften. Deutschlands größtes Elektroauto-Portal EFAHRER.com erklärt, was Teslas Ankündigungen bedeuten.Von Sepp Reitberger