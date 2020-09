Quelle: DPA - vor 1 Tag



Kranich in der Krise - Lufthansa muss noch mehr leiden 00:56 Frankfurt/Main, 18.09.20: In der Corona-Krise müssen die Lufthansa und ihre Beschäftigten noch mehr leiden. Die bislang geplanten Einschnitte in Flotte und Belegschaft reichen laut Vorstand nicht aus. Zu Beginn kommender Woche sollen konkrete Informationen auf den Tisch kommen, welche Jets und wie...