Klaus Steinfelder RT @Pointer_de: Am kommenden Freitag gibt es Besuch aus Schweden: Die Klimaaktivistin @GretaThunberg kommt nach Deutschland und nimmt an de… vor 5 Minuten GreenNewDeal RT @Pointer_de: Am kommenden Freitag gibt es Besuch aus Schweden: Die Klimaaktivistin @GretaThunberg kommt nach Deutschland und nimmt an de… vor 34 Minuten Pointer.de Am kommenden Freitag gibt es Besuch aus Schweden: Die Klimaaktivistin @GretaThunberg kommt nach Deutschland und nim… https://t.co/jAUhuRGG9i vor 35 Minuten blaupfeilDE FFF-Kinder + Greta = Wahlkampftruppe für die Grünen (wie von Radtke schon bestätigt). So verwundert das nicht: "Gr… https://t.co/kofktor8Rz vor 13 Stunden Rudy Mendoza RT @fff_hamburg: Am 21. Februar – also genau in einer Woche – kommt Greta Thunberg zum zweiten Mal zu uns nach Hamburg. Gemeinsam streiken… vor 16 Stunden Dawn Rose Turner RT @fff_hamburg: Am 21. Februar – also genau in einer Woche – kommt Greta Thunberg zum zweiten Mal zu uns nach Hamburg. Gemeinsam streiken… vor 17 Stunden