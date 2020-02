16.02.2020 ( vor 3 Tagen )



So viel und so schnell Kuchen essen, wie es nur geht: Das ist einer jungen Frau in Russland zum Verhängnis geworden. Bei einem Kuchen-Wettessen verschluckte sie sich und erstickte. Bei einem Kuchen-Wettessen in Moskau ist russischen Medienberichten zufolge eine junge Frau ums Leben gekommen. Die 23-Jährige habe sich verschluckt und sei daran erstickt, berichtete die Zeitung "Komsomolskaja Pra... 👓 Vollständige Meldung