20.02.2020 ( vor 10 Stunden )



Der bewaffnete Angriff in Hanau, bei dem mindestens elf Menschen starben, sorgt in ganz Deutschland für Entsetzen. Auch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte seine Betroffenheit. Neun Menschen wurden am Mittwochabend im hessischen Hanau durch Schüsse getötet. Wegen Hinweisen auf