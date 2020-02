US-Präsident Trump sieht in seinem Land nur eine sehr geringe Bedrohung durch das Coronavirus. In Deutschland gibt es inzwischen zehn neue Infektionen. Die...

In Deutschland gibt es zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Parallel kursiert die Grippe. Beide Infektionskrankheiten werden durch Viren ausgelöst -...

Die Luftwaffe riegelt nach Berichten ihren Stützpunkt am Kölner Flughafen ab. Deutschland registriert weitere Verdachts- und bestätigte Fälle. Erstmals gibt...

In Deutschland gibt es erste Fälle von Infizierten mit dem Coronarvirus. Die Poltik bleibt ruhig. Eine Abriegelung von Orten ist nicht geplant.

Coronavirus in Deutschland: Patient in NRW in kritischem Zustand – Schulen geschlossen In Nordrhein-Westfalen gibt es die erste Infektionen mit dem neuen Coronavirus aufgetreten . Dem Patienten geht es schlecht, Schulen und Kindergärten in seinem...

