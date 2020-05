ⓓⓔⓡ_ⓘⓒⓗⓑⓘⓝⓢ RT @Tagesspiegel: Der Tod des Afroamerikaners #Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis hat die USA in Aufruhr versetzt. US-Sängerin #… vor 33 Sekunden Tillimac RT @Tagesspiegel: Der Tod des Afroamerikaners #Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis hat die USA in Aufruhr versetzt. US-Sängerin #… vor 23 Minuten PWP_ Androhung von Waffengewalt gegen Demonstranten ..die Reaktionen in den States sind scharf WO liegt eigentlich "Min… https://t.co/Uj4d9TbHRf vor 30 Minuten Jochen Strausz RT @Tagesspiegel: Der Tod des Afroamerikaners #Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis hat die USA in Aufruhr versetzt. US-Sängerin #… vor 32 Minuten Alter schwarz/bunter Mann! Taylor Swift attackiert Donald Trump: US-Stars protestieren nach Tod von George Floyd (via @mzwebde)… https://t.co/wAfkwyhnK5 vor 36 Minuten ulli RT @Tagesspiegel: Der Tod des Afroamerikaners #Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis hat die USA in Aufruhr versetzt. US-Sängerin #… vor 57 Minuten