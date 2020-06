02.06.2020 ( vor 7 Stunden )



Gut laufen die Geschäfte in der Corona-Krise trotz der Lockerungen nicht. Besonders in der Industrie ist die Lage schwierig. Gut laufen die Geschäfte in der Corona-Krise trotz der Lockerungen nicht. Besonders in der Industrie ist die Lage schwierig. 👓 Vollständige Meldung