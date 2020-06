04.06.2020 ( vor 4 Stunden )



Peking/Berlin (dpa) - Nach der Verschiebung des in Leipzig geplanten EU- Peking/Berlin (dpa) - Nach der Verschiebung des in Leipzig geplanten EU- China -Gipfels wegen der Corona-Pandemie hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seinen Willen zur engen Kooperation mit Deutschland und Europa unterstrichen. In einem Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel sagte der chinesis 👓 Vollständige Meldung