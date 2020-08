03.08.2020 ( vor 4 Stunden )



/Schwerin (dpa) - Nordrhein-Westfalen führt eine Düsseldorf /Schwerin (dpa) - Nordrhein-Westfalen führt eine Maskenpflicht an Schulen ein - an weiterführenden und berufsbildenden Schulen auch im Unterricht. Damit gibt das einwohnerstärkste Bundesland in diesem Bereich nun die strengsten Regeln vor. Nachdem Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (C 👓 Vollständige Meldung