Art Noir Aktuelle Umfrage: Ansehen der SPD in Deutschland ist auf Tiefstand https://t.co/OcDV8Hvbre via @TOnline_News vor 38 Minuten Sandra Winter Aktuelle Umfrage: Ansehen der SPD in Deutschland ist auf Tiefstand https://t.co/7M5lxKjLSl via @TOnline_News vor 6 Stunden Antikor Ruption - #DemokratieUmweltSoziales2020fff Schröder-, Gabriel-, ScholzJünger gehen unter. #fürImmerAltSPD https://t.co/bN0LCckd7Q vor 9 Stunden ossi47051 Aktuelle Umfrage: Ansehen der SPD in Deutschland ist auf Tiefstand https://t.co/HaHvgMifuw via @TOnline_News vor 11 Stunden Mescho RT @SteinekeCDU: "Nur neun Prozent der Befragten die SPD als kompetent ein, das Land durch eine Krise wie die derzeitige zu führen. Der #CD… vor 11 Stunden mullemaus RT @ewpd__DE: Aktuelle Umfrage Ansehen der SPD ist auf Tiefstand! Ein ganz einfacher GRUNG: SPD macht Wirtschaftsrettungspolitik & set… vor 11 Stunden