Noch elf Tagen, dann wählen die USA einen neuen Präsidenten. Der Vorsprung von Joe Biden in den Umfragen wirkt komfortabel, aber Donald Trump holt leicht aus. Das Rennen in vielen Swing States wird enger. US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer, der ehemalige Vize-Präsident Joe Biden, konkurrieren bei der US-Wahl am 3. November um die Präsidentschaft. Das Rennen ist eng – viel wird d...