20.01.2021 ( vor 9 Stunden )

Die Schulen und Kitas bleiben in großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns so geöffnet wie in den letzten Wochen. Eine Ausnahme sind die drei Landkreise mit mehr als 150 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen.