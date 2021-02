25.02.2021 ( vor 16 Stunden )



(dpa) - In einer neuen Studie werden das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Impfstoff Mainz (dpa) - In einer neuen Studie werden das Mainzer Unternehmen Biontech und der US- Partner Pfizer die Wirkung einer möglichen dritten Auffrischung mit ihrem Corona testen . Dafür sollen 144 Teilnehmer in den USA sechs bis zwölf Monate nach ihren ersten beiden Spritzen eine dritte bekomm 👓 Vollständige Meldung