25.02.2021 ( vor 5 Stunden )

Über eineinhalb Jahre lang kämpften Staatsanwälte aus New York um die Herausgabe der Steuerunterlagen von Donald Trump . Nach einem Entscheid des obersten US-Gerichts ging jetzt alles ganz schnell. Nach langem juristischem Tauziehen liegen der New Yorker Staatsanwaltschaft die Steuerunterlagen des früheren US-Präsidenten Donald Trump vor. Man habe die Unterlagen bereits am Montag erhalten, erkl...