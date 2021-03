30.03.2021 ( vor 19 Stunden )

Budapest (dpa) - Deutschlands U21-Fußballer haben sich im umkämpften Gruppenfinale gegen Rumänien ins EM-Viertelfinale gezittert. Ein 0:0 zum Vorrunden-Abschluss reichte der Auswahl des Deutschen Fußball -Bundes in Budapest zum vierten Einzug in die K.o.-Phase einer Europameisterschaft in Serie . Stür