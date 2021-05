Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW weiter gesunken

09.05.2021 ( vor 1 Woche )



Der Abwärtstrend bei den Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen hält an. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntagmorgen 129, 2 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 133, 0 und am Sonntag vor einer Woche bei 157, 5 gelegen.