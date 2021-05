14.05.2021 ( vor 3 Stunden )

An der Synagoge in Gelsenkirchen haben sich am Freitag mehr als 100 Menschen versammelt, um gegen Antisemitismus zu demonstrieren. Sie folgten damit einem Aufruf der Gelsenkirchener "Initiative gegen Antisemitismus", die nach einer antisemitischen Demonstration am Mittwoch an der Synagoge zur Teilna