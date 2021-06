Wetter in Deutschland - Sahara-Hitze über Deutschland: „Am Donnerstag geht es in die Vollen“ Wetter in Deutschland: Die erste Hitzewelle 2021 steht vor der Tür. Ab Donnerstag kommt die Sahara-Hitze! Der Deutsche Wetterdienst erwartet mehrere Tage...

Focus Online vor 2 Stunden - Vermischtes





Viel Sonnenschein und Hitze in Thüringen erwartet Viel Sonnenschein sorgt für heiße Tage in Thüringen. Am Donnerstag seien ein nahezu wolkenloser Himmel und Temperaturen bis zu 35 Grad zu erwarten, sagte ein...

t-online.de vor 5 Stunden - Deutschland Welt Online Auch berichtet bei • ZEIT Online



Deutschland steht Hitzewelle bevor: Heute bereits in vielen Regionen über 35 Grad möglich Deutschland steht eine Hitzewelle bevor. Temperaturen bis zu 37 Grad haben Meteorologen prognostiziert. Heute wird es besonders in Regionen entlang des Rheins...

t-online.de vor 1 Tag - Welt



"Hitzemotor" bringt 37 Grad: Erst spanische Heißluft - dann Saharaluft Drückend heiße Tage und tropische Nächste: Die erste Hitzewelle des Jahres kommt und macht sich bis Dienstag über dem Land breit. An ihrem Ende lauern teils...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt