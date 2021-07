31.07.2021 ( vor 4 Stunden )

Die Zahl der gemeldeten Corona- Neuinfektionen ist am Samstag in Mecklenburg-Vorpommern um 18 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging leicht um 0, 1 auf 8, 1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen zurück, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Vor einer Woche hat