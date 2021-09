17.09.2021 ( vor 6 Stunden )



München (dpa) – Natürlich hat mal wieder Corona Schuld. In diesem Fall ist das Virus aber ausnahmsweise für etwas verantwortlich, das viele freuen dürfte: das neue, diesen Freitag erscheinende München (dpa) – Natürlich hat mal wieder Corona Schuld. In diesem Fall ist das Virus aber ausnahmsweise für etwas verantwortlich, das viele freuen dürfte: das neue, diesen Freitag erscheinende Peter -Maffay-Album "So weit ... ". "Wir waren in einer verzwickten Situation", sagt Peter Maffay der Deutsc 👓 Vollständige Meldung