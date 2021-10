13.10.2021 ( vor 5 Stunden )

Eine Achtjährige hatte sich an der deutsch-tschechischen Grenze offenbar verlaufen. Zwei Nächte harrte das Mädchen allein in der Kälte aus – ein Förster fand sie. Nach der erfolgreichen Suche nach der achtjährigen Julia im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Tschechien herrscht große Erleichterung. Das Mädchen hatte zwei Nächte lang bei tiefen Temperaturen in dem riesigen Waldgebiet ausgeharrt...