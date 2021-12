05.12.2021 ( vor 18 Stunden )



Eine Woche nach dem wichtigen 2:1 gegen den FSV Mainz 05 will der Eine Woche nach dem wichtigen 2:1 gegen den FSV Mainz 05 will der VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller der Fußball- Bundesliga machen. Im Duell mit der Berliner Hertha kommt es für die Schwaben zum Wiedersehen mit ihrem früheren Trainer Tayfun Korkut . D 👓 Vollständige Meldung