Sibyll Böhme RT @Einzelfallinfos: "Die Zahl islamistischer Gefährder in Thüringen hat sich deutlich erhöht." Mehr als ein Dutzend Gefährder und "relevan… vor 3 Minuten Raimund NR RT @Einzelfallinfos: "Die Zahl islamistischer Gefährder in Thüringen hat sich deutlich erhöht." Mehr als ein Dutzend Gefährder und "relevan… vor 7 Minuten Mäller, Tine RT @ZDFheute: Die Zahl der gemeldeten neuen #Corona-Infektionen bleibt heute mehr oder weniger unverändert. In der Politik steigt aber die… vor 7 Minuten douteux RT @Einzelfallinfos: "Die Zahl islamistischer Gefährder in Thüringen hat sich deutlich erhöht." Mehr als ein Dutzend Gefährder und "relevan… vor 10 Minuten Max Meier👨🏻‍💻 RT @Einzelfallinfos: "Die Zahl islamistischer Gefährder in Thüringen hat sich deutlich erhöht." Mehr als ein Dutzend Gefährder und "relevan… vor 13 Minuten Tirza 😷 ✊#SayTheirNames ! Ich habe gerade gelesen, dass die Zahl der Einbrüche drastisch gesunken ist und noch weiter sinken wird, weil die M… https://t.co/G3W0jqaXqS vor 14 Minuten