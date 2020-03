Detlef #Spanien verzeichnet mehr #Corona-Todesopfer als #China https://t.co/E859Da3UiM via @TOnline_News vor 13 Minuten ConnyRo RT @Strahlemann9: Was hat eigentlich die EU bisher getan, um die Menschen in Europa zu schützen und zu unterstützen? Die angekündigten Mill… vor 15 Minuten Diego RT @Strahlemann9: Was hat eigentlich die EU bisher getan, um die Menschen in Europa zu schützen und zu unterstützen? Die angekündigten Mill… vor 17 Minuten Elke RT @Strahlemann9: Was hat eigentlich die EU bisher getan, um die Menschen in Europa zu schützen und zu unterstützen? Die angekündigten Mill… vor 20 Minuten Frankfurter RT @Strahlemann9: Was hat eigentlich die EU bisher getan, um die Menschen in Europa zu schützen und zu unterstützen? Die angekündigten Mill… vor 22 Minuten Prof.Dr.Dr.h.c.Molf Dieken Frost 🇩🇪🇩🇪🇩🇪 RT @Strahlemann9: Was hat eigentlich die EU bisher getan, um die Menschen in Europa zu schützen und zu unterstützen? Die angekündigten Mill… vor 24 Minuten