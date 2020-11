19.11.2020 ( vor 2 Stunden )

In Berlin wurden während der Demonstration am Mittwoch Informationen im Netz verbreitet, in denen von einem "Schussbefehl" die Rede war. Während des Einsatzes der Polizei bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin sind in sozialen Medien gefälschte Twitter-Mitteilungen aufgetaucht.