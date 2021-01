20.01.2021 ( vor 5 Tagen )

Der Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus soll in Sachsen vorerst bis zum 14. Februar verlängert werden. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU)am Mittwoch in Dresden nach einer Kabinettssitzung an und folgte damit den Beschlüssen nach den Bund- Länder -Beratungen vom Dienstag. In de