Er half beim Transport von Gefangenen – die wurden im Auftrag des syrischen Staates gefoltert. In Deutschland wurde Eyad A. nun der Prozess gemacht. Die...

Wegen vermeintlich niedriger Wirksamkeit stand der Impfstoff von AstraZeneca zuletzt heftig in die Kritik. Doch nicht nur wegen dieser Bedenken kommen die...

Im Winter ist Hochsaison beim Fang von Lachsforellen aus Aquakultur. Auf dem Leverenzhof im Dörfchen Meinholz in der Lüneburger Heide ist der vierwöchige...

Coronavirus: Dänemark schließt mehrere Grenzübergänge zu Deutschland Kopenhagen/Flensburg (dpa) - Dänemark hat wegen der Corona-Lage in Flensburg mehrere kleinere Grenzübergänge nach Deutschland geschlossen. In der Grenzstadt...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland