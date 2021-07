Die Impfkampagne in Deutschland ist gescheitert. Ohne Sanktionen für Impfverweigerer drohen Lockdowns zur Dauereinrichtung zu werden – doch auch diese...

Samsung bringt regelmäßig neue Galaxy-Smartphones auf den Markt. In Folge verlieren ältere Geräte nach einigen Jahren auch den Support. Wir zeigen Ihnen...

Auch ORF-Technik-Vizedirektor Thomas Prantner will ORF-Chef werden Am letzten Tag der regulären Bewerbungsfrist gibt nun auch Thomas Prantner seine Bewerbung bekannt. Er will Publikum und Mitarbeiter in eine "neue, gute...

DiePresse.com vor 23 Stunden - Oesterreich