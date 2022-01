27.01.2022 ( vor 6 Stunden )

Im Fall eines Angriffs auf die Ukraine will Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Sanktionen gegen Russland erlassen – auch gegen Nord Stream 2. Das hat sie am Donnerstag klargestellt. In der Debatte im Bundestag verteidigte sie die Lieferung von 5000 Helmen.