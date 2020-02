25.02.2020 ( vor 6 Stunden )

Der FC Bayern München geht mit klaren Ambitionen in das Champions-League-Duell mit dem FC Chelsea . "Unser Ziel ist, ins Viertelfinale zu kommen", sagte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr) in London. Chelsea sei jedoch ein schweres Los, mahnte Rummen