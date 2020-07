29.06.2020 ( vor 2 Tagen )

Schalke 04 will als erster Bundesligist eine Gehaltsobergrenze einführen. Das ist unnötige, opportunistische Selbsteinschränkung – und könnte dem Verein nachhaltig schaden. Der FC Schalke 04 will in Zukunft seine Spielergehälter deckeln und keinem Akteur mehr als 2, 5 Millionen Euro zahlen. Das beric