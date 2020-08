stern_sofa "The Masked Singer": Neues Rateteam: Ruth Moschner und Rea Garvey fehlen in der neuen Staffel https://t.co/9k3IzjeH5k vor 4 Stunden stern "The Masked Singer": Neues Rateteam: Ruth Moschner und Rea Garvey fehlen in der neuen Staffel https://t.co/vGLTqWnKpY vor 5 Stunden