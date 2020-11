25.10.2020 ( vor 1 Woche )

Der FC Liverpool arbeitet sich in der Premier League immer näher an Platz eins heran. Gegen Sheffield United tat sich das Team von Jürgen Klopp zwar lange schwer, wurde am Ende allerdings für seine Hartnäckigkeit belohnt. Entscheidend war dabei ein Neuzugang. Der englische Meister FC Liverpool bleib