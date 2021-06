11.06.2021 ( vor 2 Tagen )



Gerade ist sie noch in einem kräftezehrenden Gerade ist sie noch in einem kräftezehrenden Match ins Einzelfinale eingezogen. Keine 18 Stunden später hat Barbora Krejcikova auch das Endspiel im Doppel erreicht. Ihr könnte in Paris das erste Double seit 2000 gelingen. 👓 Vollständige Meldung