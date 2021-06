Spielplan der Fußball-EM 2021: Alle Termine und Gruppen - mit PDF zum Herunterladen Die Fußball-Europameisterschaft findet bis zum 11. Juli 2021 statt. Hier finden Sie den kompletten Spielplan, alle Termine und die Infos zu den Gruppen.

Augsburger Allgemeine vor 3 Tagen - Sport





"Desaster": In Berliner Bürgerämtern fehlen 250.000 Termine Chaos auf den Bürgerämtern Berlins und keine Lösung in Sicht: Die CDU fordert von der regierenden Koalition zusätzliche Arbeitsflächen in Zelten. Doch...

t-online.de vor 5 Tagen - Deutschland