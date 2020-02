Nach Hanau: Hunderte demonstrieren in Köln gegen Rechts Nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag von Hanau haben in Köln am Freitagabend zahlreiche Menschen gegen rechten Terror demonstriert. Bei der...

„Heute passiert es in der Shisha-Bar, morgen in der Moschee“ Nach dem Anschlag von Hanau ist die Angst vor rechtsextremem Terror auch in Berliner Shisha-Läden angekommen. WELT hat Mohamad Hallak getroffen, der ein...

Ist die AfD für den Terror von Hanau mitverantwortlich? Welchen Anteil hat die AfD am rechten Terror? Die Antwort ist kompliziert. Klar ist: Sie hat die Grenzen der sagbaren Worte verschoben.

Anschlag in Hanau: Seehofer will mehr Polizisten an Bahnhöfen und Moscheen Nach dem Anschlag in Hanau gehen in vielen Städten Menschen auf die Straße und gedenken der Opfer. Politisch wird vor allem über eine Partei diskutiert und...

Anschlag in Hanau: AfD Hamburg sagt ihre Wahlkampfabschluss-Veranstaltung ab Nach dem Anschlag in Hanau gehen in vielen Städten Menschen auf die Straße und gedenken der Opfer. Politisch wird vor allem über eine Partei diskutiert und...

Hunderte auf Demo für Opfer von Hanau in Magdeburg Nach der Gewalttat von Hanau mit elf Toten haben Hunderte Menschen in Magdeburg gegen Faschismus und rechte Gewalt demonstriert. Unter dem Motto "Rassismus...

