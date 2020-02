Hardliner bei Wahl im Iran gesetzt

21.02.2020 ( vor 13 Stunden )



Dubai (Reuters) - Inmitten des zugespitzten Konflikts mit den USA und wachsender Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist im Iran am Freitag ein neues Parlament gewählt worden. Bereits im Vorfeld galt als sicher, dass das treu zum politischen und religiösen Oberhaupt Ajatollah Chamenei stehende erzkonservative Lager gestärkt aus der Abstimmung hervorgehen dürfte. Der Wächterrat hatte Tausenden Bewerbern sowie einem Drittel der bisherigen Abgeordneten verboten zu kandidieren. Die Entscheidung traf vor allem gemäßigte und konservative Politiker. Lackmustest... Dubai (Reuters) - Inmitten des zugespitzten Konflikts mit den USA und wachsender Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist im Iran am Freitag ein neues Parlament gewählt worden. Bereits im Vorfeld galt als sicher, dass das treu zum politischen und religiösen Oberhaupt Ajatollah Chamenei stehende erzkonservative Lager gestärkt aus der Abstimmung hervorgehen dürfte. Der Wächterrat hatte Tausenden Bewerbern sowie einem Drittel der bisherigen Abgeordneten verboten zu kandidieren. Die Entscheidung traf vor allem gemäßigte und konservative Politiker. Lackmustest... 👓 Vollständige Meldung