Paul Ziemiak: "Die Vorgänge in Thüringen haben nicht geholfen" Hamburg wählt eine neue Bürgerschaft, es ist die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland. Bis 16 Uhr zeichnete sich eine höhere Wahlbeteiligung als...

t-online.de vor 14 Stunden - Deutschland





Trotz Regenwetter – hohe Wahlbeteiligung in Hamburg Hamburg wählt eine neue Bürgerschaft, es ist die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland. Bis zum Mittag zeichnete sich eine höhere Wahlbeteiligung...

t-online.de vor 17 Stunden - Deutschland





Bürgerschaft: Wahl in Hamburg: Tschentscher und Fegebank haben gewählt Die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen zur Bürgerschaftswahl in Hamburg haben am Sonntag ihre Stimmen abgegeben. Bürgermeister Peter Tschentscher von der...

abendblatt.de vor 22 Stunden - Top



Wahl in Hamburg: Tschentscher und Fegebank haben gewählt Die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen zur Bürgerschaftswahl in Hamburg haben am Sonntag ihre Stimmen abgegeben. Bürgermeister Peter Tschentscher von der...

t-online.de vor 22 Stunden - Deutschland