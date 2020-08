Coronavirus-Pandemie - IOC-Chef Bach: "Wir leben nicht in einem Raumschiff" Lausanne (dpa) - Thomas Bach will sich als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees angesichts der andauernden Corona-Krise nicht an den Spekulationen...

t-online.de vor 2 Tagen - Sport





Coronavirus-Pandemie: Marke VW will noch 2020 Kehrtwende in die Gewinnzone Die Pandemie belastet den Wolfsburger Autobauer schwer. Doch Finanzchef Seitz will das Jahr noch nicht abschreiben - und die Kostensenkungen aus der Krise zur...

stern.de vor 6 Tagen - Sport Auch berichtet bei • abendblatt.de