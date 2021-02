Formkrise versus Topform: BVB gegen Sevilla nur Außenseiter In der Bundesliga fernab vom Titelkurs, in der Champions League noch im Rennen. Beim Achtelfinal-Hinspiel in Sevilla will der BVB laut Trainer Edin Terzic sein...

Augsburger Allgemeine vor 3 Stunden - Sport ZEIT Online Auch berichtet bei • t-online.de